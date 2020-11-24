نيكاراغوا: خسرنا 743 مليون دولار بسبب إعصاري "إيتا" وإيوتا"

أعلنت وزارة خارجية نيكاراغوا أن الإعصارين "إيتا" و"إيوتا" تسببا بخسائر للبلاد بلغت 743 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتسببت العاصفة "إيوتا" في فيضانات مدمرة في أنحاء أمريكا الوسطى الأربعاء الماضي، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم في كارثة قد تحفز الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا مع بحث عمال الإنقاذ عن ناجين في مناطق معزولة.

وهذه أقوى عاصفة تضرب نيكاراغوا على الإطلاق، إذ تسببت في غمر المناطق المنخفضة التي لا تزال تئن تحت وطأة الإعصار "إيتا" الذي اجتاحها قبل أسبوعين.

واضطر نحو 160 ألفا من سكان نيكاراغوا و70 ألفا من سكان هندوراس إلى النزوح.

المصدر: "رويترز"