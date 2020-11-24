انسحاب القوات الأرمنية من مناطق ستتسلمها أذربيجان في قره باغ

بدأت القوات الأرمنية الانسحاب من منطقة كيلبجار في قره باغ قبل تسليمها لأذربيجان في منتصف هذه الليلة، بموجب اتفاق باكو ويريفان بوساطة موسكو.

ونسفت القوات الأرمنية في كيلبجار الثكنات والمباني العسكرية التي أخلتها قبيل انسحابها منها.

وفي حديثه للصحفيين، قال ممثل قيادة القوة الميكانيكية الأرمنية: "مكثنا هنا طوال الحرب، ولم نسلمهم مواقعنا. والآن الأذربيجانيون على بعد 12 كم. نحن نزيل مواقعنا الأمامية في الجبال، وبعد ذلك نقوم بتفجير المباني المتبقية للوحدة العسكرية حتى لا يحصل عليها الأذربيجانيون. بعد التفجير سنغادر إلى أرمينيا. في الوقت الحالي وحدتنا هي واحدة من الوحدات الأخيرة".

المصدر: نوفوستي