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جونسون وبن سلمان يبحثان هاتفيا قضية حقوق المرأة

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جونسون وبن سلمان يبحثان هاتفيا قضية حقوق المرأة
nypost.com
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أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، قضية حقوق النساء وتطورات أخرى في هذا الصدد.

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كما بحث الجانبان أهمية ضمان الوصول العالمي إلى لقاحات فيروس كورونا.

بدورها قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء البريطاني، الذي قدم له التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام".
ولفتت الوكالة إلى أنه "تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات".

المصدر: رويترز+ واس

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