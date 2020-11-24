تشاووش أوغلو: تركيا سترد على تفتيش سفينتها
Reuters POOL New
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن أنقرة سترد على تفتيش السفينة التركية من قبل العسكريين الألمان في البحر المتوسط.
وقال تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن "أنقرة سترد ميدانيا على ما حدث، وستتابع أيضا العمليات القانونية والسياسية المتعلقة بهذا الحادث".
يذكر أن عناصر القوات البحرية الألمانية قاموا بتفتيش سفينة "ROSELINA-A" التركية في مياه المتوسط الليلة الماضية في إطار عملية "إيريني" للاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أنقرة أعمال البحارة الأوروبيين غير شرعية، وهددت بالتوجه إلى المؤسسات الدولية بسبب الحادث، الذي قالت إنه "استفزازي".
المصدر: الأناضول