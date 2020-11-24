إصابة سيدة كولومبيا الأولى بكورونا

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم الثلاثاء إصابة السيدة الأولى ماريا جوليانا رويز بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليها أعراض.

وقال مكتب الرئيس إن الرئيس إيفان دوكي والسيدة الأولى يخضعان لاختبارات منتظمة لفيروس كورونا بسبب جداولهما المزدحمة التي تعرضهما لخطر العدوى، مشيرا الى أن السيدة الأولى تتبع قواعد الحجر الصحي التي وضعتها وزراة الصحة، بينما نتيجة فحص الرئيس جاءت سلبية.

وسجلت كولومبيا أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و35479 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"