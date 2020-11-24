"العدالة والتنمية" التركي: تفتيش سفينتنا قرصنة ونحتج بشدة على ذلك

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، إن بلاده تحتج بشدة على تفتيش السفينة التركية من قبل الفرقاطة الألمانية في إطار عملية "إيريني".

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واعتبر حزب "العدالة والتنمية" تفتيش سفينة تركية من قبل فرقاطة ألمانية بالبحر المتوسط، عملا غير قانوني، واصفا العملية بالقرصنة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحزب اليوم الثلاثاء في العاصمة أنقرة.

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية في إطار عملية "إيريني" سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

المصدر: الأناضول