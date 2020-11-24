أردوغان يقبل استقالة حليفه المقرب من المجلس الاستشاري الرئاسي

قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة بولنت أرينتش عضو المجلس الاستشاري الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية.

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وأعلنت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ببيان مقتضب عبر "تويتر"، أن أردوغان وافق على طلب استقالة أرينتش.

وقال أرينتش الذي شغل سابقا منصبي نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان في بيان عبر "تويتر"، إنه قرر الاستقالة من عضوية المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الجمهورية بسبب الجدل الدائر حول تصريحاته الأخيرة في برنامج تلفزيوني.

وكان أرينتش دعا خلال مشاركته في برنامج بقناة محلية إلى إطلاق سراح زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش الذي يواجه تهما تتعلق بدعم الإرهاب، ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس على خلفية الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.

المصدر: الأناضول