موسكو تدعو برلين لنبذ الخطاب العدائي

أكد النائب الأول لوزير الخارجية فلاديمير تيتوف أن نهج المواجهة الذي تتبعه ألمانيا تجاه روسيا، والاتهامات الباطلة لها وتهديدها بالعقوبات، يلحق ضررا جسيما بالعلاقات بين البلدين.

وخلال لقاء مع السفير الألماني في موسكو جيزا أندرياس فون غاير، لفت تيتوف إلى أن خط المواجهة الذي تنتهجه برلين تجاه روسيا، والذي تجلى في توجيه اتهامات باطلة عديمة الأساس، والتخلي عن العديد من مجالات التعاون وفرض العقوبات، يتسبب في إلحاق ضرر جسيم بعلاقات الثقة المترسخة على مدى عقود، والتعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات.

ودعا تيتوف، الجانب الألماني إلى التخلي عن الخطاب العدواني وأساليب الكبح والضغط، وضرورة العودة إلى الحوار القائم على الاحترام المتبادل من أجل تعزيز الجوانب الإيجابية في العلاقات الثنائية والتعاون في السياسة الخارجية.

كما ناقش الطرفان الوضع في قره باغ، وآفاق التسوية في سوريا والوضع في ليبيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي