بادين يكسر رقما قياسيا ويحصل على أكثر من 80 مليون صوت

حطم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رقما قياسيا بحصولهما على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم 4 نوفبر الحالي.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، فإن بايدن تخطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأكثر من 10 ملايين صوت.

Update: as more Michigan counties have certified and reported to the Secretary of State, Biden's margin of victory (154,187) is now more than 14 times Trump's 2016 margin there (10,704 votes). — Dave Wasserman (@Redistrict) November 18, 2020

وكان أوباما حصل على 69 مليون صوت في عام 2018. وتعتبر حصة بايدن من الأصوات هي الأعلى لأي منافس رئاسي منذ أن أطاح الرئيس فرانكلين روزفلت بهيربرت هوفر عام 1932.

المصدر: وكالات