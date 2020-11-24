إسرائيل.. مقتل ضابط وجندي بتحطم طائرة تدريب في النقب

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي آدرعي، مقتل ضابط وجندي إسرائيليين في حادث تحطم طائرة تدريب في منطقة النقب جنوبي البلاد.

وقال أدرعي: "الإعلان عن مقتل ضابط في الاحتياط عمل مرشدا في الكلية الجوية وجندي من كلية الطيران الجوية نتيجة تحطم طائرة صغيرة في منطقة مفتوحة جنوب البلاد".

وأضاف: "لقد أوعز قائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين بتشكيل لجنة من الخبراء برئاسة ضابط برتبة عميد للتحقيق في ظروف الحادث".

وتابع: "كما وجه نوركين بتعليق جميع طلعات التدريب والتأهيل من اليوم الثلاثاء".

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Footage from southern Israel where a helicopter crashed, killing 2. pic.twitter.com/4M7RO5PyfI — FJ (@Natsecjeff) November 24, 2020

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، بأن "شخصين لقيا مصرعهما بحادث جوي وقع شمال مدينة بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل".

المصدر: RT