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كمالوندي: إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم وتصنيع مفاعل نووي

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كمالوندي: إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم وتصنيع مفاعل نووي
Reuters
مفاعل بوشهر النووي الإيراني، صورة تعبيرية
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قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن لدى المنظمة الإمكانية اللازمة لزيادة تخصيب اليورانيوم وتصنيع مفاعل نووي.

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ولفت كمالوندي إلى أنه في حال قررت إيران تعزيز إنتاج الأجهزة المتطورة وزيادة السعة الإنتاجية ونسبة التخصيب لتلبية احتياجات البلاد، فإن المنظمة قادرة على تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية طلبت من منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن تبدي رأيها بشأن الأبعاد الفنية لمشروع قرار "الإجراء الإستراتيجي ضد الحظر"، لافتا إلى أن مشروع القرار هذا يتضمن أبعادا عدة مثل تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي وإجراء دراسات تنموية، مبينا أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية قادرة على تنفيذ الجزء الأساسي من هذه الأبعاد.

 

المصدر: فارس

 

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