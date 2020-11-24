بينهم امرأتان.. بلغاريا تلقي القبض على 5 أوكرانيين حاولوا تهريب الذهب في ملابسهم الداخلية

أفادت وسائل إعلام بلغارية باعتقال 5 أوكرانيين بينهم امرأتان عند نقطة تفتيش في بلغاريا أثناء محاولتهم تهريب عدة كيلوغرامات من المشغولات الذهبية مخبأة في ملابسهم الداخلية.

وذكر موقع "هاسكوفا" البلغاري الذي نشر الخبر، أن "الحادث وقع عند نقطة تفتيش كابيتان أندريفو في منطقة هاسكوف على الحدود مع تركيا".

وأشار إلى أنه "عند فحص ركاب الحافلة الصغيرة في طريقها إلى أوكرانيا، تبين أن ثلاثة أشخاص يحملون في ملابسهم الداخلية عددا كبيرا من الخواتم والأساور والقلائد والسلاسل الذهبية التي تزن أكثر من 3 كيلوغرامات وتبلغ قيمتها حوالي 268 ألف ليفا (163 ألف دولار)".

وتابع: "تم العثور على كمية صغيرة من المشغولات الذهبية غير المصرح بها لدى امرأتين كانتا مع الرجال الثلاثة، وهما أيضا من مواطني أوكرانيا".

وذكر مصدر مطلع أن النيابة العامة، أطلقت سراحهم بكفالة ورفعت قضيتهم إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في مخالفتهم.

المصدر: "وكالات"