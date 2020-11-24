هيل: قرار ترامب سحب قواتنا من أفغانستان لا يعني تغير سياستنا

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، إن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من أفغانستان لا يشير إلى تغيير في سياسة واشنطن.

ولفت هيل إلى أن الولايات المتحدة ستوفر 600 مليون دولار لاحتياجات المساعدة المدنية في أفغانستان عام 2021، بما في ذلك 300 مليون دولار لجهود إحراز تقدم في محادثات السلام.

وكان بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد حذروا ترامب في أحاديث خاصة من سحب جميع القوات في هذه المرحلة، استنادا إلى الأولويات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وأعربوا عن رغبتهم في الإبقاء على قوام القوات الأمريكية هناك عند نحو 4500 جندي في الوقت الراهن.

المصدر: "رويترز"