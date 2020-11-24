حزب تركي معارض يشكك في قدرة أردوغان على إصلاح الاقتصاد والقضاء

شككت رئيسة حزب "الخير" القومي المعارض في تركيا ميرال أكشنار، بقدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تنفيذ إصلاحات تطال الاقتصاد والقضاء.

إقرأ المزيد

وبررت أكشينار شكوكها بأنها تجد أردوغان يفتقر إلى الإرادة لإجراء الإصلاحات.

وقالت: "هو لا يمتلك الإرادة لإجراء الإصلاحات التي يتحدث عنها ولا يتمتع تشكيله الوزاري بالكفاءة لتنفيذ هذه الإصلاحات... سيد أردوغان توقف عن تسويق حرصك على الحفاظ على منصبك لهذا الشعب تحت مظلة الإصلاحات".

المصدر: جريدة زمان التركية