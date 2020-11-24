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الشرطة التايلاندية تتهم المحتجين بإهانة الملك

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الشرطة التايلاندية تتهم المحتجين بإهانة الملك
Reuters
احتجاجات تايلاند
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قال مصدر في الشرطة وجماعة حقوقية إن الشرطة التايلاندية استدعت الثلاثاء 7 من قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة بتهم إهانة النظام الملكي.

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وجاءت الاستدعاءات قبل يوم من إعلان المتظاهرين أنهم سيخرجون في مسيرة إلى المكتب الذي يدير الثروة الملكية لمطالبة الملك بالتخلي عن الأصول.

وستكون هذه الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه التهم بموجب ما يسمى قوانين الإساءة للذات الملكية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وتحولت الاحتجاجات التي بدأت في يوليو ضد رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا على نحو متزايد إلى مطالب للحد من سلطات الملك ماها فاجير الونجكورن مما يكسر أحد المحرمات القائمة منذ فترة طويلة بشأن انتقاد النظام الملكي.

المصدر: رويترز

 

 

 

 

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