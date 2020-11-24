أفغانستان: 17 قتيلا وأكثر من 50 جريحا بانفجارين وسط البلاد

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.

ونقلت القناة عن مسؤولين محليين قولهم إن الانفجارين وقعا في حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم الثلاثاء في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.

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وأضافت القناة أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.

"طلوع نيوز"