أفغانستان: 17 قتيلا وأكثر من 50 جريحا بانفجارين وسط البلاد
YouTube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7zb
لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح جراء انفجارين وقعا في عاصمة ولاية باميان وسط أفغانستان، حسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادرها.
ونقلت القناة عن مسؤولين محليين قولهم إن الانفجارين وقعا في حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم الثلاثاء في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.
وأضافت القناة أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.
"طلوع نيوز"