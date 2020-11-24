تركيا.. المعارضة تدين ألمانيا وإيطاليا إثر تفتيش سفينة تركية بالمتوسط

دان كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعوب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية ألمانيا وإيطاليا على إقدام قواتهما على تفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط بشكل غير قانوني.

وانتقد في كلمة له يوم الثلاثاء أمام الكتلة النيابية لحزبه طريقة تعامل القوات الألمانية مع طاقم السفينة.

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وأشار إلى أن سفينة تركية أخرى تعرضت للمعاملة ذاتها عندما كانت في المياه الدولية متجهة إلى إسرائيل، في إشارة إلى حادث "مافي مرمرة".

وطالب الحكومة التركية برد واضح إزاء تفتيش السفينة التجارية المذكورة.

والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية في إطار عملية "إيريني" سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.

المصدر: الأناضول