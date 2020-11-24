جامعة كامبريدج تعلن سرقة دفتري ملاحظات للعالم الإنجليزي داروين

أطلقت جامعة كامبريدج نداء للعثور على دفتري ملاحظات لتشارلز داروين تعتقد أنهما سرقا من مكتبتها، أحدهما يحتوي على رسمه التخطيطي لـ"شجرة الحياة" وهي رمز نظرية التطور التي اشتهر بها.

وأعلنت المكتبة الإنجليزية المرموقة على موقعها الإلكتروني أن أمناءها "خلصوا بعد بحث شامل، هو الأكبر في تاريخ المكتبة، إلى أن الدفترين اللذين تم الإبلاغ للمرة الأولى عن فقدانهما في يناير 2001، من المحتمل أن يكونا مسروقين".

وقد أخطرت شرطة كامبريدج شاير، وأضيف الدفتران، اللذان تقدر قيمتهما بملايين الجنيهات الإسترلينية، إلى قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.

وقالت مديرة الخدمات المكتبية جسيكا غاردنر: "يؤسفني كثيرا عدم العثور على هذين الدفترين في أي مكان رغم عمليات البحث الواسعة النطاق على مدار الأعوام العشرين المنصرمة، وبينها أكبر عملية بحث في تاريخ هذه المكتبة أجريت في وقت سابق من هذا العام".

Le 22/11/1642, Abel Tasman est le 1er Européen à poser le pied en #Tasmanie. L'île étonne par sa faune (dont le fameux diable) mais aussi par sa flore, décrite et dessinée par J. Hooker, grand ami de #Darwin. Découvrez sa Flora Tasmaniae sur @Numistral : https://t.co/ZfmtY9xuucpic.twitter.com/nsUnay7qMr — Numistral (@numistral) November 24, 2020

ويصادف إطلاق النداء "يوم التطور"، وهو ذكرى أول إصدار لكتاب "أصل الأنواع" لعالم الطبيعة الإنجليزي في 24 نوفمبر 1859.

وأوضحت الجامعة أن دفتري الملاحظات أخرجا في سبتمبر 2000 من الغرفة التي تحوي أهم أعمال المكتبة ليتم تصويرهما.

وخلال عملية تفقد دورية لموجودات المكتبة في يناير 2001، تبين أن الصندوق الصغير الذي يحتوي عليهما، وهو بحجم كتاب ورقي الغلاف، لم يعد في مكانه.

ولسنوات عديدة، اعتقد أمناء المكتبات أن دفتري الملاحظات أعيدا إلى المكان الخطأ في المكتبة التي تضم نحو عشرة ملايين كتاب وخريطة ومخطوطة ومواد أخرى.

وأعلنت المكتبة عن عنوان إلكتروني لتلقي أي معلومات عن الدفترين المفقودين.

المصدر: أ ف ب