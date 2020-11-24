الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا سادسا لشراء لقاح كورونا

أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى صفقة مع شركة "موديرنا" الأمريكية لشراء نحو 160 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين: "يسعدني أن أعلن أننا سنصادق غدا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مضيفة أن الصفقة "تسمح لنا بشراء ما يصل إلى 160 مليون جرعة من لقاح أنتجته شركة موديرنا".

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وستقدم حكومات دول الاتحاد الأوروبي على عمليات الشراء الفعلية إذا تمت الموافقة على اللقاح من قبل الجهة المنظمة للأدوية في الاتحاد.

ولا يزال الجدول الزمني لتسليم اللقاح غير معروف، وستكون كمية الجرعات كافية لتطعيم 80 مليون شخص، حيث من المتوقع أن يتم تلقي اللقاح على جرعتين.

وبهذه الصفقة وهي السادسة من نوعها مع الشركات المنتجة للقاحات، تكون المفوضية الأوروبية قد أكملت تشكيل محفظتها للطلبات المسبقة لاقتناء اللقاحات.

وترفع الصفقة مع "موديرنا" مخزون الاتحاد الأوروبي المحتمل من لقاحات كورونا إلى ما يقرب من ملياري جرعة لسكانه البالغ عددهم نحو 450 مليون نسمة، وذلك بعد إبرام بروكسل عقود طلب مسبق للقاحات مع ست شركات غربية وهي AstraZeneca وSanofi - GSK وJohnson & Johnson وBioNTech - Pfizer وCureVac وModerna.

وفي وقت سابق عبر مسؤولون أوروبيون عن سعيهم لأن يكون سعر جرعة "موديرنا" أقل من 25 دولارا، إلا أن الشركة قالت الأحد إنها ستطلب من الحكومات ما بين 25 و37 دولارا للجرعة، حسب حجم الصفقات. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على موضوع التسعيرات.

وأعربت أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد.

المصدر: "رويترز"