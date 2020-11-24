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بعد انتهاك مدمرة أمريكية لها.. البحرية الأمريكية تعلن عدم اعترافها بحدود روسية في بحر اليابان

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بعد انتهاك مدمرة أمريكية لها.. البحرية الأمريكية تعلن عدم اعترافها بحدود روسية في بحر اليابان
Reuters Erik de Castro
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أعلن الأسطول السابع الأمريكي أن واشنطن لا تعترف بالحدود البحرية الروسية في خليج بطرس الأكبر ببحر اليابان قرب مدينة فلاديفوستوك، وذلك بعد انتهاك مدمرة أمريكية لهذه الحدود اليوم.

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الدفاع الروسية: منعنا المدمرة الأمريكية
الدفاع الروسية: منعنا المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا

جاء ذلك ردا على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوغرادوف" منعت المدمرة الأمريكية "جون ماكين" من انتهاك حدود روسيا في مياه خليج بطرس الأكبر صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت قيادة الأسطول السابع الأمريكي في بيان لها إن المدمرة "جون ماكين" كانت تقوم بعملية لضمان حرية الملاحة في خليج بطرس الأكبر.

وأضافت: "بتنفيذ هذه العملية لضمان حرية الملاحة، أثبتت الولايات المتحدة أن هذه المياه ليست البحر الإقليمي لروسيا، وأن الولايات المتحدة لا تتفق مع تصريح روسيا بأن خليج بطرس الأكبر هو خليج تاريخي، وفقا للقانون الدولي".

وزعم البيان أن النظام، الذي يعتبر خليج بطرس الأكبر بموجبه جزءا من المياه الإقليمية الروسية، أعلنته سلطات الاتحاد السوفيتي عام 1984.

يذكر أن منطقة مسؤولية الأسطول السابع الأمريكي تشمل غرب المحيط الهادئ وشرق المحيط الهندي.

المصدر: وكالات

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