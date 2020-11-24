المرشد الإيراني: جربنا المفاوضات لسنوات لرفع العقوبات عنا ولم نحقق شيئا

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات التي جربتها إيران لرفع العقوبات عنها لم تحقق شيئا، مؤكدا أن بلاده تمتلك الإمكانيات الكافية لإفشالها.

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ووصف خامنئي العقوبات الأمريكية بأنها "جريمة"، ارتكبتها واشنطن وشركاؤها الأوربيون ضد إيران، مشيرا إلى أن هذه العقوبات "اشتدت على إيران خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأكد المرشد الإيراني أن المفاوضات "لم تكن ذات جدوى في رفع العقوبات"، لافتا إلى أن "الطرف المقابل سيرفع العقوبات عن إيران، إذا تمكنت من تجاوزها وإفشالها بمساعيها".

وفي إطار طريقة رفع العقوبات، قال خامنئي: "لعلاج مسألة العقوبات هناك طريقان، الأول إحباطها والتغلب عليها، والثاني رفع العقوبات، لقد جربنا مسار رفع العقوبات عبر المفاوضات لكنه لم يكن ذي جدوى"، منبها من أنه "لا يمكن للإيرانيين الاعتماد على الدول الأجنبية لتقديم الحلول لمشكلات بلادهم".

كما شدد المرشد على أن "لا علاقة للدول الأوروبية ببرنامج إيران الصاروخي وقضايا المنطقة".

وتابع قائلا: "الأوروبيون يتخذون دوما مواقف ضد إيران، ويطالبوننا بعدم التدخل في المنطقة، بينما هم الأكثر تدخلا في شؤونها".

وأضاف: "بريطانيا وفرنسا تمتلكان صواريخ نووية مدمرة، وألمانيا تسير على هذا النهج، ويطلبون منا ألا نمتلك صواريخ".

وأوضح خامنئي أن "من يتطلع إليهم البعض لرفع العقوبات، يكنون العداء لإيران، وظروفهم الداخلية غير واضحة، ولا يمكنهم اتخاذ مواقف واضحة بشأن القضايا الدولية، ولا يمكن الثقة بكلامهم، ووضع الخطط بناء على ما يصرحون به".

المصدر: RT