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وزيرة الدفاع الألمانية: الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان ضمن بعثة "إيرني" بالمتوسط غير مبررة

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وزيرة الدفاع الألمانية: الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان ضمن بعثة
Reuters
وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور
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قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور إن الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان الذين يتصرفون نيابة عن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي "إيرني" غير مبررة.

يأتي ذلك بعدما استدعت أمس وزارة الخارجية التركية سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني وسلمتهم مذكرة احتجاج على محاولة تفتيش سفينة تركية شرق البحر المتوسط، بحثا عن أسلحة متوجهة إلى ليبيا.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي دان بشدة "التفتيش غير القانوني" لسفينة شحن تركية من قبل فرقاطة ألمانية في إطار عملية "إيريني" في المتوسط، معتبرا أن عملية "إيرني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة أحد، أثبتت مرة أخرى أنها منحازة.

وكان الجيش الألماني أكد أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية "يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".

المصدر: رويترز

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