نتنياهو: اللورد ديفيد تريمبل رشحني مع ولي عهد أبو ظبي لجائزة نوبل للسلام

قام الحائز على جائزة نوبل للسلام اللورد ديفيد تريمبل، اليوم الثلاثاء، بترشيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

وأعلن نتنياهو في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن اللودر تريمبل الذي كان يشغل منصب الوزير الأول في إيرلندا الشمالية، والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده في إيجاد حل للصراع الذي دار في البلاد، قام بترشيحه وولي عهد أبو ظبي لنيل الجائزة.

اللورد ديفيد تريمبل الذي نال جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٨ بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار في إيرلندا الشمالية رشحني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام. pic.twitter.com/89ggoowyUd — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 24, 2020

ووفقا لقواعد لجنة جائزة نوبل، فإن قرار اللورد بترشيح رئيس الوزراء نتنياهو لنيل جائزة نوبل للسلام، سيؤدي إلى بحث هذا الأمر من قبل اللجنة، كون اللورد تريمبل حاصلا على الجائزة سابقا.

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