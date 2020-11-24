إسرائيل.. خلل في عمليات التعقب الرقمي التي يجريها "الشاباك" لمخالطي كورونا

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بحدوث خلل في عمليات التعقب الرقمي التي يقوم بها جهاز الأمن العام "الشاباك" لمراقبة هواتف أشخاص قد خالطوا مصابين بمرض "كوفيد-19".

وأوضحت الإذاعة أن التعقب يصنف أحيانا، نتيجة للخلل المذكور، أشخاصا اتصلوا هاتفيا بمرضى "كوفيد-19" أو بعثوا برسائل نصية إليهم، وكأنهم خالطوهم.

وعلقت وزارة الصحة الإسرائيلية على هذا الأمر مؤكدة أن كل منظومة تكنولوجية لها إيجابيات وسلبيات، وأنه بإمكان من رصد كأنه خالط مصابا بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وألزم بالتالي للخضوع إلى حجر صحي، الاتصال بمركز هاتفي تابع لها وتقديم استئناف بهذا الشأن.

وقال مسؤول في الوزارة إنها على علم بهذه المشكلة، مؤكدا أن نجاعة آلية التعقب الرقمي تحسنت مؤخرا، وأن عدد الحالات التي تبين في نهاية المطاف أنها غير صحيحة انخفض في الآونة الأخيرة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي