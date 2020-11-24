الأمم المتحدة ترصد تحركات عسكرية إثيوبية على خلفية مهلة رئيس الوزراء الأخيرة لإقليم تيغراي

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنذارا يؤكد فيه ورود تقاير تؤكد قيام الحكومة الإثيوبية بتوجيه المدفعية والدبابات حول إقليم تيغراي.

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وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الحكومة الإثيوبية تقوم بهذا التصعيد على خلفية المهلة الأخيرة التي أعطاها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وفي بيان خاطب فيه قادة جبهة تحرير تيغراي، أمهل أبي أحمد المتمردين 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم.

وأعلن رئيس إقليم تيغراي المتمرد شمال إثيوبيا أن شعبه "مستعد للموت" غداة المهلة التي حددها رئيس أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.

المصدر: وكالات