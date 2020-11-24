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بولندا تعلن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا لدى حيوانات المنك لأول مرة في البلاد

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بولندا تعلن رصد حالات إصابة بفيروس كورونا لدى حيوانات المنك لأول مرة في البلاد
Reuters ALEXANDROS AVRAMIDIS
حيوان المنك
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أكدت جامعة "غدانسك" الطبية في بولندا، اليوم الثلاثاء، أن خبراء بولنديين اكتشفوا ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا لدى حيوانات المنك في مزرعة بشمال البلاد.

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وتعتبر هذه أولى حالات الإصابة بالفيروس لحيوان المنك، المكتشفة في بولندا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن ست دول على الأقل سجلت إصابات بطفرة جديدة لفيروس كورونا تعد مرتبطة بحيوانات المنك، وهي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء.

المصدر: "رويترز + وكالات"

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