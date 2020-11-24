كوريا الجنوبية تطرح 370 ألف طن من الأرز تعويضا للعجز في الإنتاج

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية طرحها في الأسواق المحلية كميات من الحبوب من مخزونها الاحتياطي لتعويض العجز في العرض الناتج عن تراجع محصول الأرز هذا العام الناجم عن اضطرابات مناخية.

وتهدف السلطات بهذا المسعى، الذي يتم بموجبه طرح 370 ألف طن من الأرز المخزن على دفعات في أسواق البلاد، إلى مواجهة أي تقلبات طارئة في العرض والأسعار، حسب وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، لتفادي تعرض مصلحة المواطنين إلى أضرار والتسبب في اختلالات اقتصادية واجتماعية.

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وأدى سوء الظروف المناخية في كوريا الجنوبية، كالأعاصير وطول موسم الأمطار بين نهاية شهر يونيو ونهاية يوليو الماضيين، إلى انخفاض إنتاج الأرز في البلاد هذا العام بحلول شهر نوفمبر الجاري، إلى 3,51 مليون طن. في المقابل، كانت البلاد تطمح إلى الحصول على غلة بـ 3,63 مليون طن، فأدى هذا الاختلال إلى حدوث عجز في الإنتاج مقداره 120 ألف طن.

في سنة 1968، شهدت كوريا الجنوبية أدنى مستوى لإنتاج الأرز في ظرف الـ 50 سنة الأخيرة بلغ حينها 3,2 مليون طن.

المصدر: وكالة يونهاب