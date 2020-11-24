الحكومة الإثيوبية تعلن استسلام عدد كبير من مقاتلي تيغراي

قالت الحكومة الإثيوبية إن عددا من أفراد قوات تيغراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على عاصمة الإقليم.

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وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيغراي "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيغراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الاثنتين وسبعين ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقية تستسلم بهدوء".

ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي قالت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية.

يأتي ذلك، رغم إعلان رئيس إقليم تيغراي أن شعبه "مستعد للموت" ردا على المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.

المصدر: رويترز