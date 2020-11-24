تشاووش أوغلو: على الاتحاد الأوروبي أن يدرك قيمة انضمام تركيا إليه
Reuters
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دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاتحاد الأوروبي إلى إدراك القيمة التي ستضيفها تركيا بانضمامها إليه.
كما دعا تشاووش أوغلو في تصريح اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى تمييز الأخطاء التي ارتكبها بحق تركيا.
وحول العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، شدد وزير الخارجية على أن أنقرة ستبذل جهودا من أجل دفع العلاقات بين البلدين لمسار إيجابي يلبي مصالحهما الاستراتيجية.
المصدر: الأناضول