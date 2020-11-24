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قوات إقليم تيغراي تعلن أنها ألحقت دمارا تاما بالفرقة 21 الآلية بالجيش الإثيوبي

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قوات إقليم تيغراي تعلن أنها ألحقت دمارا تاما بالفرقة 21 الآلية بالجيش الإثيوبي
Reuters
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قالت قوات إقليم تيغراي المتمرد التي تقاتل الحكومة الإثيوبية إنها ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة.

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وجاء ذلك في بيان خلال بث تلفزيوني اليوم الثلاثاء.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على الاتصالات التي طلبت التعليق.

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة الادعاءات نظرا لانقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت عن منطقة تيغراي، كما أن الدخول إلى المنطقة يخضع لقيود صارمة.

المصدر: رويترز

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