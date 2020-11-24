الصليب الأحمر يضاعف وجوده أربع مرات في قره باغ

قال بيتر ماورير رئيس الصليب الأحمر الدولي، في مقابلة مع صحيفة RBC نشرت اليوم الثلاثاء، إنه تقرر زيادة عدد أفراد فريق هذه المؤسسة في قره باغ، بمقدار أربعة أضعاف.

وأضاف: "مع تصاعد النزاع، كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذه المنطقة. وللمقارنة كانت ميزانية بعثتنا في المنطقة قبل الحرب هناك- 10 ملايين فرنك سويسري، أما في العام المقبل فستبلغ 45 مليون فرنك. وهذا يعني أننا سنضاعف وجودنا هناك أربع مرات".

وأشار ماورير، إلى أن عدد أفراد بعثة الصليب الأحمر في قره باغ، كان قليلا قبل اندلاع الحرب الأخيرة. وقال: "الآن نخطط لإرسال 400-500 شخص إضافي إلى المنطقة. في الأيام الأخيرة قمنا بالفعل بزيادة وجودنا".

وأضاف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه المؤسسة تملك مكاتب في يريفان وباكو، وأن ممثلي اللجنة سيعودون إلى مدينة ستيباناكيرت، مع خطط لفتح مكتب أو مكتبين آخرين هناك.

المصدر: تاس