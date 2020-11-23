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بايدن: أعضاء فريقي "سيحشدون العالم" لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها

أخبار العالم

بايدن: أعضاء فريقي
Reuters TOM BRENNER
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن
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أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن أعضاء فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية "سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل له".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، كتب بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء فريقي للأمن القومي والسياسة الخارجية، سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها... تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها".

وشدد على أنه "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية، وأنه على ثقة من أن هذه المجموعة ستفعل ذلك".

 

المصدر: RT

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