 
مباشر

جونسون يرجح بدء تطعيم الشرائح الأكثر عرضة لكورونا بحلول عيد الفصح

أخبار العالم

جونسون يرجح بدء تطعيم الشرائح الأكثر عرضة لكورونا بحلول عيد الفصح
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7s6

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد يبدأ تطعيمهم بحلول عيد الفصح.

وفي مؤتمر صحفي قال جونسون إن هذا "سيحدث تغييرا جوهريا للغاية في قدرة بريطانيا على إدارة أزمة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "إطلاق لقاح "أسترازينيكا" و"أكسفورد" الذي أثبت فعاليته بنسبة تصل إلى 90٪، إضافة إلى لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، يجب أن يجعل المملكة المتحدة قادرة على تلقيح الغالبية العظمى من الشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحلول عيد الفصح".

المصدر: "سكاي نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا