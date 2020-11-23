سيناتورة جمهورية: نتيجة الانتخابات تشير إلى فوز بايدن

قالت السيناتورة الجمهورية شيللي كابيتو إنه رغم الكشف عن بعض المخالفات في الانتخابات، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى انتهاكات واسعة تخللتها تكفي للتشكيك في فوز جو بايدن.

وشددت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا الغربية، على أن "الرئيس المنتخب ونائبته كامالا هاريس، يجب أن يتلقيا جميع الإحاطات المتعلقة بالأمن القومي وفيروس كورونا".

وأضافت: "إذا صدقت الولايات على النتائج كما هي حاليا، فإن بايدن سيكون رئيسنا القادم".

المصدر: "رويترز"