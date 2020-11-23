الصحة العالمية تدعو لجموع صغيرة في عيد الميلاد

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد في جمع صغير دون لم شمل عائلي كبير، هو بلا شك "الخيار الأفضل" في ظل فيروس كورونا.

وقالت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: "إنه أمر صعب للغاية، لأننا خاصة خلال موسم الأعياد نريد حقا أن نكون مع عائلتنا، ولكن في بعض الحالات، يكون عدم لم شمل الأسرة هو الخيار الأكثر أمانا".

وأضافت: "على الرغم من أنه لا يمكننا الاحتفال معا هذا العام، لكن يمكننا إيجاد طرق للاحتفال عندما ينتهي كل هذا".

المصدر: "لوفيغارو"