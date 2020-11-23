روسيا تأمل بانعقاد قمة G20 المقبلة حضوريا
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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صرحت مساعدة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين سفيتلانا لوكاش، بأن روسيا تأمل بانعقاد القمة التالية للمجموعة حضوريا بمشاركة زعماء بلدانها.
وقالت في حديث لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين: "إذا تمكنا من التطعيم والعودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي والحياة العادية، فلن تكون هناك أي عقبة أمام لقاءات الزعماء المباشرة".
وتجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية هذا العام، عقدت عبر تقنية الفيديو بسبب انتشار فيروس كورونا يومي أمس وأمس الأول.
ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للدول العشرين في إيطاليا في أكتوبر 2021.
المصدر: نوفوستي