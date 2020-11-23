ستولتنبرغ يعرب لبايدن عن أمله في تعزيز الروابط بين أمريكا وأوروبا

أجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اتصالا هاتفيا مع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، عبر فيه عن أمله بتعزيز الروابط بين أمريكا وأوروبا.

وجاء في بيان للناتو بهذا الصدد اليوم الاثنين، أن ستولتنبرغ وبايدن "بحثا أهمية حلفنا العابر للأطلسي باعتباره حجر الزاوية لأمننا المشترك".

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وأضاف البيان الذي وصف بايدن بأنه "رئيس منتخب"، أن ستولتنبرغ أكد لبايدن أنه "يأمل بالتعاون الوثيق معه لغرض مواصلة تعزيز الصلات بين أمريكا الشمالية وأوروبا والتحضير للقمة التالية لزعماء دول الناتو العام القادم".

يذكر أن تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية المهيمنة تشير إلى فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي جرت في 3 نوفمبر.

وتلقى بايدن التهاني من بعض قادة الدول على الرغم من أن النتائج الرسمية للانتخابات لم تعلن بعد، فيما الرئيس دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته، ويواصل مساعيه للطعن أمام المحاكم في نتائج التصويت في العديد من الولايات.

المصدر: تاس