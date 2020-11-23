فريدة من نوعها وفاخرة.. ساعة من نفايات المحيطات

أعلن المصمم الأمريكي توم فورد عن إصدار ساعة فاخرة مصنوعة بنسبة 100% من نفايات المحيطات، في إطار مبادرة للمساهمة في حماية البيئة.

ووفق صفحته عبر "تويتر" تحمل الساعة Tom Ford Ocean Plastic Watch توقيع دار Tom Ford، وتتميز بلونها الأسود وأناقتها ومصنوعة بالكامل من البلاستيك الملقى في المحيطات.

وقال فورد إن "كل عام يدخل أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى المحيط، وكل ساعة بلاستيك من Ocean Plastic يتم شراؤها تزيل ما يعادل 35 زجاجة من النفايات البلاستيكية من المحيط، مع إمكانية إعادة تدوير جميع العبوات".

Every TOM FORD Ocean Plastic Timepiece purchased permanently removes 35 bottles of plastic waste from the ocean, with all packaging being recyclable. Pre-Order Now. #TOMFORD#TFTIMEPIECES#TFOCEANPLASTICpic.twitter.com/UJ3lhgFa5Y — TOM FORD (@TOMFORD) November 19, 2020

وتابع: "تصنيع الساعة من البلاستيك المعاد تدويره لا يقلل أبدا من طابعها الفاخر، فهى مصنوعة بعناية ومتينة للغاية، كما أنها تحمل عبارة Ocean Plastic مدونة على قرصها للتذكير بالمبادرة الذى يقوم بها كل شخص يقتنى هذه الساعة فى مجال حماية البيئة".

Every year more than eight million tons of plastic waste enters the ocean. Every Ocean Plastic Timepiece purchased permanently removes the equivalent of 35 bottles of plastic waste from the ocean, with all packaging being recyclable.#TOMFORD#TFTIMEPIECES#TFOCEANPLASTICpic.twitter.com/Q5sCTCZIGs — TOM FORD (@TOMFORD) November 22, 2020

ويبلغ سعر الساعة الواحدة وفق موقع توم فورد على الإنترنت 995 دولارا.

المصدر: RT