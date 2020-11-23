مصادر: إسبانيا ستجعل التطعيم ضد كورونا اختياريا

قالت مصادر بوزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، إنه من غير المرجح أن تجعل إسبانيا التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا على الأقل في البداية.

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وبموجب القانون الإسباني سيكون التطعيم اختياريا على الرغم من أنه يمكن للحكومة أن تجعله إلزاميا.

وقال أحد المصادر: "ليست الخطة في الوقت الحالي جعله إلزاميا".

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يوم الأحد إن إسبانيا ستبدأ برنامجا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير، يغطي جزء كبيرا من السكان في غضون ستة أشهر.

المصدر: رويترز