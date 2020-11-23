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فرنسا تأسف لجمود مناقشات مجموعة الاتصال حول دونباس

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فرنسا تأسف لجمود مناقشات مجموعة الاتصال حول دونباس
Sputnik Sergei Averin
مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية ديونيتسك الشعبية غير المعترف بها جنوب شرقي أوكرانيا
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أعرب متحدث باسم الخارجية الفرنسية عن أسف بلاده لجمود مناقشات مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس، حول دمج "صيغة شتاينماير" في التشريعات الأوكرانية.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، ذكّر المتحدث بأن زعماء "رباعية نورماندي" (فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا، روسيا) اتفقوا أثناء لقائهم في 2019 على ضرورة دمج "صيغة شتاينماير" التي تحدد شروط تبنّي أوكرانيا قانونا يمنح منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا صفة قانونية خاصة.

وقال المتحدث: "في 12 ديسمبر 2019، مددت أوكرانيا مجددا سريان القانون الحالي، تفاديا لحدوث فراغ قانوني ولتظهر تمسكها التام بتنفيذ اتفاقات مينسك تنفيذا كاملا. ومنذ ذلك الوقت لا تزال المناقشات مستمرة في مجموعة الاتصال الثلاثية حول ترتيب دمج صيغة شتاينماير في التشريعات الأوكرانية".

وتابع: "نأسف لعدم تسجيل أي تقدم في هذه المناقشات خلال عدة أسابيع ولا يبقى أمام أوكرانيا سوى أن تجدد النص المعمول به".

المصدر: نوفوستي

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