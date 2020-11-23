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إسبانيا.. اندلاع حريق في طائرة تابعة للخطوط البريطانية - فيديو

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إسبانيا.. اندلاع حريق في طائرة تابعة للخطوط البريطانية - فيديو
تصاعد الدخان من طائرة بوينغ تابعة للخطوط البريطانية
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اندلع حريق في طائرة ركاب "بوينغ 747" تابعة للخطوط الجوية البريطانية في مطار مدينة كاستيلون دي لا بلانا الإسبانية.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ألسنة اللهب تتصاعد مباشرة في قمرة القيادة، حيث ارتفع عمود طويل من الدخان الأسود في الهواء.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحادث وعملت على إخماد النار، مؤكدة أن أحدا لم يصب بأذى، فيما تعرضت الطائرة لأضرار جسيمة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "الطائرة تقبع في مطار المدينة منذ أغسطس الماضي، وأن شركة الطيران أرسلتها إلى هناك من أجل تفكيكها وبيعها في سوق التجزئة".

المصدر: "لينتا.رو"

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