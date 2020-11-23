كورونا.. بريطانيا تسجل انخفاضا بمعدل الإصابات وارتفاعا بالوفيات خلال أسبوع

سجلت بريطانيا الاثنين 15450 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية إلى 40504 حالات، بانخفاض نسبته 23 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

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وأظهرت البيانات الحكومية تسجيل 206 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 اليوم الاثنين، ليبلغ إجمالي الوفيات خلال سبعة أيام 3084 حالة، بزيادة قدرها ستة في المئة.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى 1,512,045، فيما بلغ عدد الوفيات 55,024، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.

المصدر: رويترز