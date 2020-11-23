بايدن بصدد تعيين جون كيري قيصرا للمناخ وأنطوني بلينكن وزيرا للخارجية

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن نيته ترشيح وزير الخارجية السابق جون كيري "قيصرا للمناخ"، وأنطوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية.

وأوضح بايدن في بيان عنه أنه يخطط لترشيح أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي.

وأشار إلى أنه يخطط لتعيين ليندا توماس غرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هاينز مديرا للاستخبارات الوطنية.

المصدر: "رويترز"