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رئيس المجلس الأوروبي يدعو بايدن إلى زيارة بروكسل

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رئيس المجلس الأوروبي يدعو بايدن إلى زيارة بروكسل
Reuters
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إلى زيارة بروكسل العام المقبل للمشاركة في اجتماع المجلس.

وقال ميشيل في حسابه عبر موقع "تويتر": "فلنعمل لبناء تحالف قوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة... تحدثت للتو مع الرئيس المنتخب جو بايدن، ودعوته إلى لقاء خاص في بروكسل العام المقبل للمشاركة في اجتماع المجلس".

وأضاف: "الوقت الآن هو من أجل جمع قوتنا لمواجهة جائحة كورونا".

المصدر: RT

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