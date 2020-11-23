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خطأ في الجرعات يتحول لضربة حظ للقاح "أسترازينيكا" و"أكسفورد"

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خطأ في الجرعات يتحول لضربة حظ للقاح
Reuters DADO RUVIC
لقاح أسترازينكا
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أعلنت شركة "أسترازينيكا" أن "ضربة حظ جيدة" نتجت عن خطأ في الجرعات، كانت وراء تقدم تجاربها حول لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر سيسمح لها ولجامعة "أكسفورد" بتقديم لقاحهما لفيروس كورونا الذي تصل فعاليته إلى نسبة 90 بالمئة.

ولفتت "أسترازينكا" إلى أن اللقاح يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90 بالمئة تقريبا، عندما يعطى بنصف جرعة تليها جرعة كاملة بعد شهر، مستشهدة ببيانات من تجارب المرحلة الأخيرة في بريطانيا والبرازيل.

 

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المصدر: "رويترز"

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