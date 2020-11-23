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بروكسل ترحب بانضمام أربع دول للعقوبات ضد روسيا

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بروكسل ترحب بانضمام أربع دول للعقوبات ضد روسيا
Reuters
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رحب الاتحاد الأوروبي بقرار أربع دول الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، والتي فرضت "على خلفية تقويضها وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وجاء في بيان صدر عن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نشر اليوم على الموقع الرسمي للاتحاد: "انضمت البلدان المرشحة لنيل عضوية الاتحاد وهي الجبل الأسود وألبانيا وليختنشتاين والنرويج إلى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد روسيا".

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وأضاف: "وهي بذلك تضمن امتثال لسياساتها لهذا القرار. الاتحاد الأوروبي يأخذ العلم بهذه الالتزامات ويرحب بها".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صادق مؤخرا على تمديد العقوبات الروسية الجوابية ضد الاتحاد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2021.

المصدر: إنترفاكس

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