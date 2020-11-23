كولومبيا: سنحقق هدفنا في القضاء على الكوكا هذا العام

أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية أنها ستحقق هدفها لعام 2020 في القضاء على الكوكا المكون الرئيسي في الكوكايين، وزيادة عمليات الإزالة بنسبة 30٪ على أساس سنوي إلى مستويات قياسية.

وبدأت حكومة الرئيس إيفان دوكي في القضاء على 130 ألف هكتار من الكوكا هذا العام، ودمرت حتى الآن 111131 هكتارا، كما تم تدمير أكثر من 4800 مبنى يستخدمه تجار المخدرات وضبط حوالي 456 طنا من هيدروكلوريد الكوكايين و480 طنا من الماريجوانا.

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيو إنه يتعين على الدولة الإسراع في تدمير الكوكا لوقف العنف المرتبط بالمخدرات، مشيرا إلى أن الرش الجوي للمحاصيل بمبيد الأعشاب غليفوسات قد يكون مفيدا.

المصدر: "رويترز"