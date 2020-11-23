إصابة ضابط روسي ومقتل ضابط أذربيجاني بانفجار لغم في قره باغ

أصيب ضابط روسي، ولقي ضابط أذربيجاني مصرعه وأصيب خمسة من رجال الإنقاذ والصليب الأحمر بانفجار لغم في إقليم قره باغ حسب وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين.

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وأوضح بيان للوزارة أن فريقا مشتركا من قوات حفظ السلام الروسية والجيش الأذربيجاني ووزارة الطوارئ في قره باغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان يبحث عن جثث القتلى في مقاطعة ترتر في الجزء الشمالي من إقليم قره باغ.

وتابع البيان أنه أثناء قيام الفريق بمهمته قرب بلدة ماداغيز على الجانب الأذربيجاني وقع الانفجار، ما أسفر عن مقتل ضابط أذربيجاني وإصابة ضابط روسي وأربعة من موظفي وزارة الطوارئ بقره باغ بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكرت الوزارة أن الضابط الروسي المصاب جرى نقله إلى مستشفى في باكو حيث يتلقى العلاج المطلوب وجروحه لا تهدد حياته.

المصدر: تاس