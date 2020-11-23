حاكم ولاية كاليفورنيا وعائلته يخضعون للحجر الصحي

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، أنه وعائلته سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد التعرض المحتمل لفيروس كورونا.

وكتب نيوسوم على "تويتر": "أنا وزوجتي علمنا مساء الجمعة أن 3 من أطفالنا قد خالطوا ضابطا من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا".

وأكد أن "الاختبارات لجميع أفراد العائلة جاءت سلبية ومع ذلك، ووفقا للإرشادات المحلية سنخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما".

Late Friday evening, @JenSiebelNewsom and I learned that 3 of our children had been exposed to an officer from the California Highway Patrol who had tested positive for COVID-19. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 23, 2020

المصدر: "فوربس"