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حاكم ولاية كاليفورنيا وعائلته يخضعون للحجر الصحي

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حاكم ولاية كاليفورنيا وعائلته يخضعون للحجر الصحي
Reuters
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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، أنه وعائلته سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد التعرض المحتمل لفيروس كورونا.

وكتب نيوسوم على "تويتر": "أنا وزوجتي علمنا مساء الجمعة أن 3 من أطفالنا قد خالطوا ضابطا من دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا ثبتت إصابته بفيروس كورونا".

وأكد أن "الاختبارات لجميع أفراد العائلة جاءت سلبية ومع ذلك، ووفقا للإرشادات المحلية سنخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما".

المصدر: "فوربس"

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