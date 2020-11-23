كشفت مصادر لقناة cbsnews أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، سيعين جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي.

وسوليفان كان أحد مستشاري بايدن للسياسة الداخلية ولديه خلفية واسعة في السياسة الخارجية، كما أنه عمل مستشارا للأمن القومي لبايدن خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما.

كما شغل منصب رئيس التخطيط السياسي ونائب رئيس موظفي هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية.

وكان أيضا أحد أعضاء مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذين التقوا سرا مع مسؤولين إيرانيين في عام 2013 لبدء التواصل الدبلوماسي الذي أدى في النهاية إلى الاتفاق النووي.

المصدر: "cbsnews"